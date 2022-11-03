Мари Краймбрери рассказала о подготовке к стадионным шоу и переносе концертов

Последние месяцы, призналась Мари Краймбрери ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», были для нее невероятными по творческому накалу. Новые треки и клипы выходили один за другим, состоялась недавно и долгожданная премьера второй части альбома «Нас узнает весь мир».

«Мне кажется, я буквально пару дней, как вернулась к жизни, смотрю назад и думаю: сколько всего было! Будто я все проспала. Сейчас я немного выдохнула и поняла – нормально мы движухи навели. Но будет еще больше», – заявила певица.



Мари Краймбрери

В радиостудии она появилась в белом, как и другие участники ее коллектива. Концерт в прямом эфире музыканты начали с песни «Если устал» из нового альбома.

«Мы любим белый цвет и хотели выглядеть в студии гармонично. Признаюсь, я волнуюсь, когда пою новые песни, поэтому не судите строго», – обратилась к слушателям Мари Краймбрери.



Мари Краймбрери и ее музыканты все в белом

Поддержать певицу на «Авторадио» пришли поклонники ее таланта, шла видеотрансляция и на странице радиостанции в сети «ВКонтакте». Мари Краймбрери пела новые песни, устроила живую премьеру трека «Тапочки», а под финал, устроившись на полу студии, исполнила свой хит «Пряталась в ванной».

«Есть какая-то магия в песне «Пряталась в ванной», на концертах я всегда пою ее сидя. Не могу эту песню петь стоя, у меня просто дрожат колени. Поэтому простите, пожалуйста, я буду ее петь сидя и на «Авторадио». Желаю всем выйти из своей ванной!» – заявила Мари.

Песни, объединенные двумя частями альбома «Нас узнает весь мир», рассказала певица, вовсе не про амбиции, а про любовь. А в одноименном треке, давшем название альбому, раскрыт ее личный взгляд на отношения.

«В первом альбоме с таким названием была песня «Нас узнает весь мир», там слова: «Нас узнает весь мир, если будем вдвоем». Главное здесь во второй строчке, а не в первой. Я считаю, что люди должны вступать в отношения, только если они друг друга усиливают. Это как раз мой взгляд на любовь», – пояснила артистка.



Мари Краймбрери

Сама она не амбициозный человек и живет совсем не звездной жизнью. Не следит за количеством скачиваний своих песен, не отслеживает топы, в которых находится, а самым крутым показателям успеха считает живой отклик зрителей, когда они сами просят новых песен. Не привыкла певица до сих пор и к повышенному вниманию к себе на улице.

«Это не комплексы. Я реально живу настолько не звездной жизнью, что не чувствую себя какой-то особенной. Когда меня узнают люди, я каждый раз этому удивляюсь и думаю: «Да ладно, серьезно? Я с пучком, с немытой головой, а вы меня в таком виде еще и узнаете?» – призналась Мари Краймбрери.

Не амбиции, а любовь к музыке заставляют ее отдавать все свое время работе. И если желаемого результата не удается достигнуть, певица очень расстраивается. Так, из-за постоянных переносов своих стадионных шоу она даже плакала. Новые даты больших концертов Мари Краймбрери на стадионах – 12 мая в Москве и 14 мая в Санкт-Петербурге.

«Я недосыпала с августа, потому что мы начали подготовку на самом максимуме. Представьте, как обидно, когда теряешь огромное количество времени, а дата отменяется и ты подводишь других людей. Но этого нельзя было избежать, если бы был хоть один шанс сделать так, чтобы шоу состоялось, я бы с удовольствием это сделала. Поэтому простите, пожалуйста, я обещаю, что все исправлю 12 и 14 мая», – обратилась певица к фанатам в прямом эфире «Авторадио».