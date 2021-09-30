Мари Краймбрери спела о расставании «В разных мирах»

Под перебор гитары Мари Краймбрери рассказывает историю угасания любви и проблемах в отношениях, как романтическое признание в ошибках и неспособности преодолеть их последствия.

Сингл вышел в поддержку второго сезона телевизионной сай-фай-комедии «Проект «Анна Николаевна», стартовавшего две недели назад. Соавтором песни выступил опытный композитор Руслан Муратов, работавший над саундтреками к таким фильмам, как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Адмиралъ» и «Турецкий гамбит».



Мари Краймбрери

«Обычно я пишу саундтреки к своей жизни, а этот - к сериалу», - иронично прокомментировала Мари Краймбрери.