Мари Краймбрери возжелала «Холостяка»

Новая песня войдет в новый альбом «Нас узнает весь мир (Part 1)». Мари Краймбрери привычно делает сексуальные коннотации: «Не выходи из комнаты, поверь, там не Франция, запрись со мной».

Почему холостяк должен запираться с заведомо не слишком-то невинной девушкой, Мари Краймбрери привычно не разъясняет. И в соцсетях она затруднилась объяснить смысл собственной песни. Но очевидно, что «Холостяком» в среде телезависимых людей сейчас считается ЛГБТ-звезда Егор Крид.



Мари Краймбрери

«Я нервничаю так, как нервничала примерно никогда в своей жизни. И пока это всё, что мне хочется написать. Точнее, не так - написать я сейчас готова целую книгу, но сформулировать свои мысли в красиво составленные предложения не позволяют тысячи эмоций», - объясняет невнятность Мари.