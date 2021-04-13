Niletto бьется со злом на самурайских мечах

Режиссер Давид Бинтсене представил вышедший в декабре прошлого года билингвальный романтический трек как футуристический экшн-боевик в стиле неокибер-панка с самурайскими мечами, огненными вспышками, летающими по воздуху героями, а сам Niletto предстает в образе «доброго» героя. Завершается клип финальной битвой.

«Обязательно посмотри эту сказку», - призывает Данил.



Niletto

Между тем, многие поклонники недоумевают, как связан стильный футуристический видеоряд с содержанием самой песни, тихой и романтичной.