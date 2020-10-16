Нюша поделилась видео-альбомом «Solaris Es»

«В альбоме Solaris Es собраны очень особенные песни, каждая влияет и работает на понимание общего смысла и всё не случайно, даже цвет подсветки кнопок в лифте, присмотрись, погугли, они совпадают с цветами чакр. Обещаю, будет над чем подумать, но я всегда оставляю подсказки... В каждой сцене - скрытая метафора, каждая обо мне. Это не просто чередование mood видео или бессмысленных клипов, это ментальное путешествие, аллегории и отражение моих ощущений. То как писались эти песни, то насколько всё совпало по смыслу... Всё начинается и заканчивается светом, он слепит, как сценический софит; высвечивает детали, он меняется вместе со мной, а точнее я вместе с ним... я его частичка, частичка этого удивительного мира. Solaris Es — альбом, сделанный полностью моим видением, так, как чувствую я», - высказалась певица.

Свой видеофильм Нюша назвала SOLARIS ES SPIRITUAL Journey. Режиссер этой подборки mood-видео, активно убеждающих в роскошной жизни певицы и ее тотальном одиночестве, - Ines Po. В переводе с латинского «Solaris Es» – означает солнечное искусство.



Нюша

Альбом в делюкс-версии состоит из 27 треков, в обычной - из 19 треков, для 12 из них были выпущены вижуалайзеры.