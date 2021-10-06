Организатора концерта «Руки вверх» в Уфе оштрафовали на 300 т.р.

Концерт прошел 30 мая 2021 года, площадкой была выбрана «Уфа-Арена». Роспотребнадзор установил, что 4729 человек купили билеты на мероприятие, 1483 из них выбрали танцпол. При этом зрители не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию ни на танцплощадке, ни на трибунах. Это видно по видео и фото с концерта.



Концерт в Уфе

«Площадь танцпола по данным ООО „Тур“ составляла 1200 квадратных метров, следовательно, площадь на одного зрителя составила 0,8 квадратных метра. Таким образом, соблюдение дистанции в 1,5 метра зрителями не представилось возможным», — сказано в решении.

Представитель организатора рассказал, в свою очередь, что все требования соблюдались, зал был заполнен не более чем на 70%. По его словам, видео было сделано не на том концерте.

Однако суд не согласился с доводами и посчитал, что ООО «Тур» не приняло необходимые меры для соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Вина организации подтверждена протоколом об административном правонарушении, документами, фотоматериалами.