После драки Лепса с хулиганом возбудили уголовное дело

Об этом сообщил РИА Новости адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.

«Заведено уголовное дело по статье 115 часть 2 пункт "а". Это умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц», — сказал юрист.

Накануне в Сети появилось видео, снятое, предположительно, после концерта Лепса 2 декабря в Петербурге. На кадрах можно увидеть, как охранники артиста бьют мужчину, исполнитель тоже прибегает к рукоприкладству. При этом в адрес Лепса прозвучало оскорбление по национальному признаку, после чего драка и перешла в активную стадию.



Григорий Лепс

До этого у Лепса прошел концерт, который завершился неожиданно: в песне «Самый лучший день» Лепс нечисто спел несколько нот, после чего в разочаровании бросил свой микрофон на сцену и ушел. Песню допевали поклонники в зале и бэк-вокал исполнителя.

«Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Весь зал пел в унисон», - написал Лепс в соцсетях.

Как ранее рассказал РИА Новости Хейфец, петербуржец играл в нарды в баре на Московском проспекте. К нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке десять тысяч долларов. Артист получил отказ, после чего, как утверждается, ударил мужчину в лицо. Конфликт продолжился на улице. По словам адвоката, у пострадавшего диагностирован перелом носа со смещением.

Агентство пока не располагает комментарием ГУ МВД по ситуации. Заведение, возле которого произошел конфликт, отказалось обсуждать произошедшее.