«Руки вверх» выпустили «Deep House». И это дип-хаус

В танцевальной композиции используются вкрапления из электронного стиля дип-хаус с подвергшимся обработке голосом Сергея Жукова.

Режиссер Алина Верипя рассказала историю про сложные взаимоотношения через калейдоскоп сцен сразу двух пар, в исполнении Софии Никитчук и Дмитрия Лямина, а также Аксиньи Ивановой и Даниила Величко. Иногда их семейные разборки выливаются в подводное плавание и выяснение отношений под водой.



Сергей Жуков

«Руки вверх» в настоящее время готовятся к стадионному туру, который пройдет летом по городам России. Московский концерт состоится на БСА «Лужники» 24 июля 2021 года.