Сенсация года Dabro выпустила альбом «Юность»

Альбом назван по главному хиту проекта «Юность», в него вошли 7 треков. Братья Иван и Михаил Засидкевичи собрали в альбом почти все треки, выпущенные ранее, однако многие представили в обновленном саунде. На Яндекс-музыке вышла эксклюзивная версия альбома с комментариями самих музыкантов, которые они назвали «скитами».

«Душевные песни, в которых вы найдёте что-то очень близкое для себя. Надеемся, у нас получилось создать настоящую музыку!», - говорят братья Засидкевичи.



Dabro «Юность»

В целом Dabro не изменяет себе - это грустные танцевальные песни с непременной акустической гитарой и щемящими интонациями в двухголосиях.

Ранее у Dabro выходили альбомы «Наше время» (2014) и «Лучшие песни (The Best)» (2020).