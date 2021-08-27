Сергей Лазарев и Ани Лорак призвали «Не отпускай»

Авторы песни Алена Попова и Андрей Сторож. Дуэт впервые был представлен на закрытии фестиваля «Новая Волна» в Сочи.
«Штука в том, что в последние годы стилистика песен Лазарева и Лорак стала неотличима. Это возвышенные поп-баллады с преобладанием пафосных пустых текстов и огромным пространством для демонстрации своего чудесного вокала. Это как клеймо — петь могут, а поют невесть что. Так что дуэт был делом случая. «Не отпускай» - крепко сбитая поп-баллада, в которой не веришь ни единому слову, настолько все это фальшиво. На фоне реальной поп-музыки оба артиста ушли в параллельную Вселенную, где принято моргать ресничками и трагически мотать головой. Сразу хочется переслушать Клаву Коку, право… И ведь это не Игорь Крутой песню написал, а ноунеймы. Оставим Лазарева и Лорак в их дивном безвоздушном мире, им там удобно, кажется», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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