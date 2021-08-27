Сергей Лазарев и Ани Лорак призвали «Не отпускай»

Сергей Лазарев приехал на «Евровидение» Сергей Лазарев приехал на конкурс «Евровидение 2021», где сегодня пройдет первый полуфинал, чтобы поддержать Манижу. Певца пригласила дирекция конкурса «Евровидение» для того, чтобы в числе прочих победителей и призеров конкурса выступить на концерте в Eurovision Village.



Сергей Лазарев



«Ну, здравствуй, Роттердам и Евровидение 2021! Приехал в Нидерланды по приглашению организаторов конкурса выступить на онлайн шоу в Eurovision Village. Ну и, конечно же, чтобы поддержать нашу Манижу и Майю Серикову и Филиппа Киркорова с Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой Наталией Гордиенко! Желаю всем...

Сергей Лазарев выпустил балладу «Ароматом» Певец Сергей Лазарев выпустил новую лирическую балладу «Ароматом» (слушать песню). «Готовы «ловить» настроение лета? И приготовьтесь, эти слова и мелодия надолго засядут в вашей голове...», - считает Сергей Лазарев.







Автор музыки и слов Анатолий Алексеев, запись и сведение - Андрей Коноплев, фото и обложка - Даниил Величко.



Сергей Лазарев



В песне Сергей Лазарев возвращается к эстетике нулевых годов в своей карьере, - минималистичный евро-поп с распевными партиями вокала, где Лазареву есть, где показать свой голос.

Сергей Лазарев лазает по турецким горам в клипе «Снег в океане» Сергей Лазарев представил клип на песню «Снег в океане», которая вошла в альбом «Это я» (2019). Видео снял режиссер Алан Бадоев (смотреть клип). В центре сюжета оказывается супружеская пара, которая переживает кризис в отношениях. Чтобы возродить охладевшие чувства, они отправляются в горы к важному для них месту. Там персонаж Лазарева и его подруга когда-то признались друг другу в любви и высекли на камне свои инициалы.







Чем выше они поднимаются в горы, тем становится понятнее, насколько сильна их связь. Правда, до определенного момента. И это очень неожиданный финал.



Актрису на главную роль Сергей утвердил лично. Его...

«Золотой Граммофон 2020» взяли Niletto, Гагарина, Zivert и Ханна 12 декабря на сцене ВТБ Арена состоялась XXV Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». На площадке были предприняты беспрецедентные меры безопасности. За неделю до проведения Церемонии «Русское Радио» организовало тест на коронавирус для всех артистов, организаторов, представителей СМИ, которым предстояло работать на площадке. Количество прессы было серьёзно ограниченно. На самой ВТБ Арене строжайше соблюдались правила безопасности: носить маски и перчатки.

Полина Гагарина



В 2020 году лауреатами «Золотого Граммофона», получившими драгоценные статуэтки от «Русского Радио»,...