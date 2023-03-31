Сергей Лазарев спел о любви в психушке

Песня о расставании после долгих отношений режиссером Димой Литвиненко почему-то проиллюстрирована клипом о раздвоении сознания у обычного менеджера в офисе, в результате которого он попадает в психиатрическую больницу.

«У Героя есть простая жизнь, любимая девушка, обычная работа. А ещё — демоны, живущие в его голове. По их велению, и не без помощи Медальона, в жизни Героя появляется Двойник, который эту жизнь и отнимает, пытаясь «повторить» Героя, умножая его лучшие качества. Всё идет к схватке Героя с его альтер эго, и совсем несложно догадаться, кто станет победителем. Или всё же есть шанс?», - пытаются объяснить все несуразицы создатели клипа.



Сергей Лазарев

Партнёрами Сергея Лазарева в клипе выступили актрисы театра и кино Любовь Толкалина (сериалы «Мажор», «Happy End») и Мария Андреева («Духless», сериалы «Шакал», «София»).

«Его нужно пересматривать несколько раз, чтобы уловить все детали сюжета», — уверен Сергей Лазарев.

Что касается популярности трека, то нельзя сказать однозначно, понравится он слушателям, либо нет. Лазарев признал, что иногда становились хитами композиции, на которые он лично не делал ставку. Бывало и обратное.