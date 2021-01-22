«Винтаж» поет «С замиранием сердца»

Авторы музыки: Алексей Романоф, Максим Сирохин, автор слов: Алексей Романоф. Исполнителями значатся «Винтаж» и Red Max (Максим Сирохин), он диджей и саундпродюсер радио Energy.
«Сегодня 21 день 21 года 21 века. Спасибо тебе, Макс дорогой, что ты рискнул, выбрал именно нас, группу «Винтаж». Это совершенно новое слово! Хотя все написали, что ура-ура, это старый «Винтаж»... Но это совершенно новый звук, что-то новое, космическое, и это только начало. Я безумно счастлива, что у нас столько с тобой совместного интересного», - объяснила Анна Плетнева.
Трек вышел на лейбле Velvet Music.
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