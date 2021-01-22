«Винтаж» поет «С замиранием сердца»

Как рассказали Intermedia в пресс-службе коллектива, едва отметив 16-летие семейной жизни, солистка Анна Плетнева объявила о том, что ей срочно нужен парень с внешними данными Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо одновременно. Молодой человек потребовался артистке для съемок нового видео.

