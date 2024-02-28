Яндекс Музыка поддержит исполнителей на «Новой Фабрике звезд»

Каждую неделю новые композиции участников будут появляться в Яндекс Музыке в специальном разделе «Новая Фабрика звезд». В нем также можно найти информацию об артистах, участвующих в шоу, плейлисты с новыми треками и многое другое.



Пресс-конференция телеканала ТНТ

Для конкурсантов будут организованы воркшопы и лекции от Яндекс Музыки с привлечением известных наставников из музыкальной индустрии. Одним из первых станет Бахтияр Алиев (Bahh Tee), артист и основатель лейбла Lotus Music.

«Значимую роль в продвижении артистов играют стриминговые платформы. Яндекс Музыка — как раз та самая платформа, где артисты растут и становятся звездами. Уже не первый год мы продюсируем творческие проекты — организуем концерты, дополнительную поддержку на сервисе и образовательные сессии. Это очень перекликается с таким знаковым музыкальным проектом, как «Новая Фабрика звезд», которая в этом году запускается на ТНТ. И, конечно, мы рады поддержать молодых музыкантов, которые примут в нем участие», — поделилась Александра Сагалович, руководитель сервиса Яндекс Музыка.

Проект станет частью глобальной инициативы Яндекс Музыки для артистов. Стриминг поддерживает исполнителей, открывая их новой аудитории с помощью технологий. Благодаря системе персональных рекомендаций Яндекс Музыки, Моей волне, артисты могут стремительно наращивать аудиторию на сервисе. А с последними обновлениями настройки «Незнакомое» в Моей волне слушатели не просто открывают новых исполнителей, но и на 20% чаще добавляют их треки в Коллекцию после первого прослушивания.

Уже более года самые яркие взлеты артистов в Моей волне отражаются в плейлисте «Искра», в который за год попало более ста артистов. Лица героев «Искры» появляются на билбордах, а сами музыканты регулярно встречаются со слушателями на мероприятиях Плюс Дачи или выступают на концертах Искра Live.

При поддержке Яндекс Музыки проходят образовательные события BandLink СаундЧек для представителей музыкальной индустрии. Их цель — помочь артистам четче сформулировать стратегию работы на музыкальном рынке.

В декабре Яндекс Музыка также запустила поддержку артистов от слушателей — «Донаты от фанатов». У 30 миллионов подписчиков Яндекс Плюса появилась возможность помочь любимым артистам, а самим музыкантам — получить дополнительный источник монетизации на продвижение своего творчества. Стриминг также выделил 100 миллионов рублей, чтобы удвоить донаты артистам, у которых недавно вышел релиз. Удвоение донатов — первая подобная инициатива на музыкальном рынке в России.

«Новая Фабрика звезд» — совместный проект телеканала ТНТ и компании «ВайТ Медиа». Звездными наставниками шоу стали Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущими — Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Открытый кастинг в Москве на «Мосфильме» посетили около 1000 участников. Еженедельно зрители будут голосовать за своих любимых артистов, а те, у кого есть подписка Яндекс Плюс, получат дополнительный голос, чтобы поддержать конкурсантов.