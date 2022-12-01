Яндекс Музыка поделилась, какие треки слушали пользователи в 2022 году

По наблюдениям сервиса, пользователи стали больше слушать музыку. Так, к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц. Это на 3 часа больше, чем в начале 2022 года. На это, прежде всего, повлиял запуск персональной рекомендательной системы — Моя волна. На данный момент больше половины дневной аудитории Яндекс Музыки слушают Мою волну, а среднее время прослушивания пользователями рекомендательного потока достигает более часа в день. Система рекомендаций помогает открывать пользователям новую музыку: ежемесячно из рекомендательного потока они добавляют к себе в коллекцию около 20-ти новых треков.



ТЕКСТ

Лайк года — Anna Asti

В этом году Anna Asti начала свою сольную карьеру с трека «Феникс»: он вышел в январе 2022 года и до сих пор не покидает чарт Яндекс Музыки. Её треки набрали больше всего лайков в Моей волне.

Прорыв в Моей волне — Inna

Румынская певица, чьи песни становятся международными хитами, оказалась самой популярной в Моей волне. Ее треки в системе рекомендаций пользователи слушали в этом году больше всего.

Самый успешный альбом — Miyagi&Эндшпиль «Hattori»

Сразу после выхода все треки нового альбома заняли верхние позиции в Суперлонче — в топе самых прослушиваемых новинок за первый уикенд. Альбом также побил рекорд «Last One» от Morgenshtern, который ранее получил звание самого прослушиваемого альбома за выходные после релиза.

Самый зашеренный трек — Егор Крид и Михаил Шуфутинский «3-е сентября»

Трек стал таким же популярным, как его предшественник — хит Михаила Шуфутинского. К слову, гуру шансона перезаписал припев популярной песни ради ремейка с Кридом.

Фрешмен года — Aarne

Aarne — музыкальный продюсер и битмейкер, чье творчество отражает весь диапазон трендовой музыки последних лет. Победу в номинации «Фрешмен года» продюсеру принес его дебютный альбом «AA Language», который он готовил на протяжении нескольких лет. В альбом вошли 15 фитов почти со всей современной хип-хоп-сценой: в записи есть треки с Big Baby Tape, Feduk, Morgenshtern, Slava Marlow и многими другими.

Яндекс Музыка собрала для каждого пользователя личный плейлист «Мой 22-й» с его самыми прослушиваемыми треками в уходящем год. Персональная статистика за год также уже доступна подписчикам Плюса в приложении Яндекс Музыки. К предстоящим праздникам в Моей волне появилась новогодняя настройка. С ней рекомендательная система подберет новогодние композиции с учетом музыкальных вкусов каждого слушателя.