Барабанщик Дэниел Плацман покинул Imagine Dragons

В марте 2023-го он взял перерыв, чтобы сосредоточиться на своем здоровье, а теперь окончательно ушел из группы.

Вот что Дэниел Плацман написал в соцсетях:

«После невероятного пути, продлившегося более десяти лет, я ухожу из замечательной группы Imagine Dragons. Хотел бы выразить поклонникам глубочайшую благодарность за то, что вы поддерживали меня и наслаждались музыкой вместе со мной».



Дэниел Плацман

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В своем сообщении Плацман также написал, что он готовит новые проекты, над которыми работал несколько месяцев. Он не уточнил, о каких именно проектах идет речь, но намекнул, что они как-то связаны с саундтреками к фильмам и что в скором времени подробности будут известны. Плацман изучал киномузыку в колледже Беркли и написал саундтреки к документалке «Africa Investigates» (2014) и комедийному триллеру «Т(о)варищи на века» (2017), а также к короткометражке «Eagles are Turning People Into Horses» (2009).

Дэниел Плацман присоединился к Imagine Dragons в 2011 году и играл в пяти их альбомах из шести, – таким образом, он пробыл в группе 12 лет.