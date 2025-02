Imagine Dragons выпустили альбом из демок

Они были записаны во время работы над пластинкой «Smoke + Mirrors», выпущенной почти ровно десять лет назад – 17 февраля 2015 года.

Фанаты Imagine Dragons заметили, что не все треки с «Reflections» появились в эру «Smoke + Mirrors», хотя релиз позиционируется именно так. Например, песня «Strange Ways» появлялась на Twitch-стриме вокалиста Дэна Рейнольдса еще в 2019 году. «The Journey» скорее относится к эре альбома «Mercury – Act 1» (2021), а «Mayday» – и вовсе к 2009 году, когда Imagine Dragons только начинали карьеру. С другой стороны, музыканты часто хранят идеи годами и потом их много раз переделывают. Возможно, эти песни и могли выйти на «Smoke + Mirrors», просто о них стало известно раньше или позже.



Imagine Dragons

В обсуждении «Reflections» поклонники выразили разочарование, что Imagine Dragons не стали включать «C’est La Vie», «I’m Over It», «I’ve Just Begun», «Stars» и «Work For It». При этом многие положительно отзываются о треках «Black», «Destroyed», «The Ghost Intervention» и «Woke», особенно о первых двух.

Последний на сегодня альбом Imagine Dragons «Loom» вышел менее года назад – в июне 2024-го.