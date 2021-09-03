Imagine Dragons выпустил лирический альбом «Mercury - Act 1»

Это лирический сборник из 13 песен, записанных продюсером Риком Рубином, сообщает Intermedia. В релиз вошли ранее выпущенные треки: «Wrecked», который был вдохновлен ​​покойной невесткой вокалиста Дэна Рейнольдса, умершей от рака; сингл «Follow You» - песня о любви, написанная Рейнольдсом после женитьбы на своей жене после разлуки; трек «Cutthroat» - гимн об убийстве критика внутри себя, который Рейнольдс назвал «экзорцизмом из жалости к себе».

В недавнем интервью для USA Today певец более подробно рассказал и о других песнях, вошедших в альбом. Трек «Easy Come Easy Go» рассказывает о потере дружбы. Рейнольдс посвятил его своему лучшему другу, который болел раком костей и был прикован к инвалидному креслу в старших классах.

«Он всегда, всегда меня поддерживал, и по мере того, как группа начала гастролировать, наши пути разошлись, что было для меня душераздирающим. Я не разговаривал с ним много лет. И после того, как я написал эту песню, я попросил его приехать. И мы сидели вместе и слушали ее, что было довольно эмоциональным для нас обоих. Мне так сложно выражать эмоции словами, например, почему мы разошлись? Мне намного проще вложить это в мелодию и текст».



Imagine Dragons

В песне «It’s OK» Рейнольдс хотел показать важность принятия своей сексуальности и любви к себе, принятии себя и принятии тех, кого вы любите. Она о том, как тяжела жизнь, если не делиться своими невзгодами друг с другом. Трек «No Time for Toxic People» - это своего образа надежда на светлое будущее для себя, своих близких и всего мира.

«Я хотел, чтобы эта песня стала праздником жизни и надеждой, что однажды все будет хорошо. Даже если это неправда, я должен помнить об этом. И я хочу, чтобы для моих четырех детей этот мир стал фантастическим местом, и я хочу, чтобы они знали, что всегда наступит завтра, и чтобы они не тратили время на негативных людей».

Песню «Monday» певец назвал любовным письмом своей жене, с которой они прожили десять лет. Под эту песню он хотел бы всегда с ней танцевать.