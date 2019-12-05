Яндекс.Музыка подвела итоги 2019 года: Айлиш, Белорусских и Imagine Dragons

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Стриминговый сервис Яндекс.Музыка опубликовал итоги года. По статистике компании, самым большим спросом пользовался альбом Билли Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», который прослушали более 8 млн пользователей, а также пластинка Тимы Белорусских «Твой первый диск — моя кассета».

— В 2019 году россияне истосковались по лирике и свежему звучанию. Чемпионы года - 17-летняя американская поп-певица Билли Айлиш и 21-летний белорусский хитмейкер Тима Белорусских. Альбом Билли Айлиш «When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go» прослушали более восьми миллионов пользователей, а трек «Bad Guy» вошел в топ-3, что сделало её одной из самых популярных исполнительниц года. Тима Белорусских же отметился в топе сразу тремя треками: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».

Топ альбомов по прослушиваниям за 2019 год выглядит следующим образом:

1. Билли Айлиш — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»
2. Тима Белорусских — «Твой первый диск – моя кассета»
3. Artik&Asti — «7 (Part 1)»
4. Zivert — «Сияй»
5. RSAC — «Аргументы»
6. Звонкий — «Мир моих иллюзий»
7. Kzka — «Karma»
8. HammAli & Navai — «Janavi»
9. Rammstein — «Rammstein»
10. Imagine Dragons — «Origins»

Самой популярной песней года стала композиция «Life» певицы Zivert. В число самых востребованных исполнительниц также вошли Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина.

Чаще всего юзеры обращались к голосовому помощнику Алисе с просьбой найти композиции Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп «Руки вверх», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград» и «Алиса».

— Интересно также, что в топе на репите рядом с треком «Deutschland» (на 7-м месте) группы Rammstein расположились «Колыбельная медведицы» Аиды Ведищевой и «Спят усталые игрушки», — отметили в компании.

Zivert

Общий топ 2019 года:

Певица года: Zivert

Певец года: Тима Белорусских

Иностранная певица года: Billie Eilish

Иностранная группа года: Imagine Dragons

Группа года: HammAli&Navai

Альбом года: Тима Белорусских — «Твой первый диск – моя кассета»

Иностранный альбом года: Billie Eilish — «When we all fall asleep, where do we go?»

Прорыв года: Jony

Подкаст года: «Истории русского секса»

Рейтинги составлялись с учетом количества слушателей треков, альбомов и подкастов 2018 и 2019 годов выпуска, прослушанных на Яндекс.Музыке с января по ноябрь 2019 года.

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