Imagine Dragons выпустила еще один сингл из будущего альбома

— В 2019 году россияне истосковались по лирике и свежему звучанию. Чемпионы года - 17-летняя американская поп-певица Билли Айлиш и 21-летний белорусский хитмейкер Тима Белорусских. Альбом Билли Айлиш «When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go» прослушали более восьми миллионов пользователей, а трек «Bad Guy» вошел в топ-3, что сделало её одной из самых популярных исполнительниц года. Тима Белорусских же отметился в топе сразу тремя треками: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». Топ...

Стриминговый сервис Яндекс.Музыка опубликовал итоги года. По статистике компании, самым большим спросом пользовался альбом Билли Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», который прослушали более 8 млн пользователей, а также пластинка Тимы Белорусских «Твой первый диск — моя кассета».

Британская рок-группа Muse выпустила новый альбом Simulation Theory, который стал восьмым в дискографии группы.