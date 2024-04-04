Imagine Dragons вернулся к своим основам в «Eyes Closed»

В клипе вокалист Дэн Рейнольдс оказывается в других пространствах и встречает самого себя.

По словам Дэна Рейнольдса, во время записи «Eyes Closed» он хотел вернуться к тем звуковым приемам, которые всегда его радовали. Он отметил, что нынешний мир выглядит совсем не так, как 10 лет назад, когда Imagine Dragons только набирали популярность. И все же некоторые вещи остаются неизменными: больше всего певцу нравится смешивать в музыке ностальгические и свежие мотивы.

Режиссером «Eyes Closed» стал Эндрю Донохо, автор многих клипов Twenty One Pilots – в том числе недавнего ролика «Next Semester».

Последний на сегодня альбом Imagine Dragons «Mercury – Act 2» вышел в июле 2022-го. В сентябре 2023-го группа представила песню «Children of the Sky» для саундтрека к игре Starfield. Также в 2023-м музыканты выпустили документально-концертный фильм «Imagine Dragons Live in Vegas».



Imagine Dragons

После выхода клипа «Eyes Closed» поклонники группы интересуются, куда пропал барабанщик Дэниел Плацман. На последних промо-снимках музыкант отсутствует, из-за чего многие решили, будто он покинул Imagine Dragons. На это обратили внимание еще при релизе «Children of the Sky» – Плацман не фигурировал в списке авторов песни. Тогда в фанатских сообществах появилась информация, что барабанщик взял перерыв, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. В «Википедии» Плацман по-прежнему числится в участниках Imagine Dragons. В то же время в соцсетях группы и на ее странице в Spotify опубликовано вот такое фото, с тремя музыкантами: басистом Беном МакКи, фронтменом Дэном Рейнольдсом и гитаристом Уэйном Сермоном.