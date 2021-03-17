Imagine Dragons воплощает мечты актеров «В Филадельфии всегда солнечно»

Съёмки проходили в одном из театров Лас-Вегаса. Режиссёром выступил Мэтт Истин, а главные роли исполнили звёзды сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни и Кэйтлин Олсон.

Олсон устраивает Макэлхенни частный концерт его любимой группы — однако вскоре выясняется, что Роб предпочитает Killers, а Кэйтлин является поклонницей Imagine Dragons. По мере выступления группы оба актёра предаются совершенно разным фантазиям — однако вскоре эти фантазии лихо сплетаются воедино, благодаря подмигиваниям артистов Imagine Dragons.



Imagine Dragons

«Follow You» войдет в будущий альбом группы, над которым работает продюсер Рик Рубин.