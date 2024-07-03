Imagine Dragons обнаружил манекены на крыше отеля

В клипе музыканты отдыхают в отеле, где сталкиваются с людьми-манекенами – и к ним приходят странные видения.

Режиссером видео стал Мэтт Истин, неоднократно работавший с Imagine Dragons. Именно он снял для группы клипы «Believer», «Follow You» и «Wrecked».

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Imagine Dragons

Песня «Wake Up» вошла в новый альбом Imagine Dragons «Loom», релиз которого состоялся 28 июня. Это третий сингл с «Loom», после «Eyes Closed» и «Nice to Meet You». Всего в «Loom» попали лишь девять песен, что делает его самым коротким альбомом в дискографии Imagine Dragons. Он также заметно более «электронный» по звучанию в сравнении с предыдущим творчеством группы. И еще это первый альбом Imagine Dragons, выпущенный без барабанщика Дэниела Платцмана: с 2023-го музыкант взял перерыв, чтобы заняться здоровьем.