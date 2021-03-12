Imagine Dragons выпустили сразу две песни

Обе трека, как сообщают музыканты, станут главными синглами будущего пятого студийного альбома группы, название и точная дата выхода которого пока не озвучены.

Солист и сонграйтер группы Дэн Рейнолдс так прокомментировал эти песни.

«Cutthroat» находится на противоположной стороне пластинки, как в звуковом, так и в тематическом плане. Это изгнание жалости к себе. Исследование моей жизни - открытие, что я вне блаженства - и попытка избавиться от сомнений в себе и отвращения. Быть благодарным за все, что у меня есть. Избавление моего ума от всех бессмысленных вещей, которые обременяли меня. Убивая ту часть меня, которая проводит свои дни, сокрушаясь о вещах, которые не имеют никакого реального смысла или ценности. Обнаружив, что в конце концов победит только один Дэн, и это тот, который любит меня. Любит мое прошлое. Мой подарок. Любит мои ошибки и проблемы. Мои слабости. Мою болезнь. Тот, кто каждый день просыпается благодарным за жизнь. Это чувство живет полностью и существует для тех, кого я люблю.

Я надеюсь, что вы найдете что-то в этих двух песнях для себя. Я надеюсь вскоре связаться с вами где-нибудь по всему миру. Я надеюсь спеть с вами. Посылаю вам всю свою любовь».