Imagine Dragons выпустили сразу две песни

Обе трека, как сообщают музыканты, станут главными синглами будущего пятого студийного альбома группы, название и точная дата выхода которого пока не озвучены.
Солист и сонграйтер группы Дэн Рейнолдс так прокомментировал эти песни.
«Две песни из нашей грядущей пластинки выходят сегодня вечером. Я работаю над этим альбомом с ребятами уже три года, и чувствую себя одновременно взволнованным и взволнованным их выпуском. Я хотел дать немного контекста об обеих песнях. «Follow You» - это песня о верности и любви. Любить кого-то - невероятно несовершенный процесс. Это не всегда романтично или красиво. Иногда это может быть невероятно болезненно. Айя научила меня любви к себе и показала, что значит по-настоящему принимать кого-то без каких-либо ожиданий. Она была бесконечно терпелива со мной. Она не нуждалась во мне. Она даже научила меня, что она мне не нужна. Но мы любили друг друга, и в конце нашей 7-месячной разлуки пару лет назад мы решили снова пожениться и остаться вместе. Я снова сделал ей предложение, и она снова согласилась. Не все отношения складываются таким образом, но для нас это так. Не всем нужны отношения. Это не счастливый конец - это выбор, который работает для некоторых. И мы с Айей снова выбрали его, пережив жизнь друг без друга. Я написал «Follow You» после того, как мы снова стали жить вместе. Я хотел, чтобы песня представляла любовь, которая реалистична. Та, где любовь несовершенна. но это продолжается.
«Cutthroat» находится на противоположной стороне пластинки, как в звуковом, так и в тематическом плане. Это изгнание жалости к себе. Исследование моей жизни - открытие, что я вне блаженства - и попытка избавиться от сомнений в себе и отвращения. Быть благодарным за все, что у меня есть. Избавление моего ума от всех бессмысленных вещей, которые обременяли меня. Убивая ту часть меня, которая проводит свои дни, сокрушаясь о вещах, которые не имеют никакого реального смысла или ценности. Обнаружив, что в конце концов победит только один Дэн, и это тот, который любит меня. Любит мое прошлое. Мой подарок. Любит мои ошибки и проблемы. Мои слабости. Мою болезнь. Тот, кто каждый день просыпается благодарным за жизнь. Это чувство живет полностью и существует для тех, кого я люблю.
Я надеюсь, что вы найдете что-то в этих двух песнях для себя. Я надеюсь вскоре связаться с вами где-нибудь по всему миру. Я надеюсь спеть с вами. Посылаю вам всю свою любовь».
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