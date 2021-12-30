ДДТ отправил миллион благотворительным фондам

Благодаря поддержке группы ДДТ общая сумма, которую получили благотворительные фонды на онлайн-ярмарке «‎Планета добрых подарков», составляет уже около 4 млн рублей. ДДТ поддержала в равных долях фонды «Апрель», «Детская больница», «Дети наши», «Мархамат», «Кораблик», AdVita, «Гражданский союз» (признан иностранным агентом, обжалует этот статус в ЕСПЧ), «ТОК», «РЭЙ» и учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов». Всего в онлайн-ярмарке участвует 36 благотворительных фондов и некоммерческих организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пензы, Нижнего Новгорода, Самары, Оренбурга и Уфы.



Юрий Шевчук

«Дорогие друзья! У нас получился прекрасный концерт. Может быть, самый весомый материально концерт группы ДДТ. У нас таких гонораров еще не было. Большое спасибо вам за поддержку нашей группы на платформе Planeta.ru. Но мы все знаем, что там еще существует около 30 благотворительных фондов [участников онлайн-ярмарки «‎Планета добрых подарков»]. Я думаю, вы позволите нам поделиться с этими фондами, особенно с теми, кто помогает больным детям, флоре и фауне нашей дорогой страны», – прокомментировал инициативу ДДТ лидер группы Юрий Шевчук в видеообращении на Planeta.ru.

Онлайн-ярмарка «‎Планета добрых подарков», организованная краудфандинговой платформой Planeta.ru совместно с Росбанком и благотворительным собранием «‎Все вместе», продлится до 12 января. Краудфандинговая кампания ДДТ также продлится до 12 января и имеет шансы стать абсолютным рекордсменом по сумме сборов за всю историю Planeta.ru.