«ДДТ» показал едкий клип «Тень на стене»

В гимноподобной размашистой песне с непривычно медленным темпом Юрий Шевчук размышляет о нынешнем времени, а клипмейкер Тимофей Жалнин едко визуализирует. Вот торжественные похороны телевизора. Вот высмеивание пожилого президента Путина с его страстью ежедневно что-то запрещать (указ «Запретить, запретить, запретить» подписывается отпечатком пальца). Вот кувыркающиеся в воздухе росгвардейцы с копеечными зарплатами, а вот и монеты в глазу. Вот картины Малевича, а вот хождение по кругу в поле в лабиринте.

И в клипе, и в песне персонаж Шевчука предстает лишь в качестве наблюдателя, а не участника событий. Он лишь смотрит, и оказывается в итоге «Тенью на стене».



Юрий Шевчук