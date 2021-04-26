«ДДТ» показала любовный клип «В постели»

По словам Юрия Шевчука, песня была им написана на отдыхе в деревне 1 января 2019 года. Лирическую песню представили столь же лиричным танцевальным клипом, где танцовщики Илья Дурапов (он же режиссер) и Ксения Шарапова в движении представляют взаимоотношения двух лирических героев.

««А что такое море?» – спросил Ксанф у Эзопа, самого свободного раба.

И мы все сейчас спрашиваем – «А что такое море?» – у властей и у самих себя.

А море — это свобода.

И как всегда наша новая песня - о море свободы. Такие дела», - говорится в описании песни. Илья Дурапов снял ранее группе «ДДТ» клип «Любовь не пропала».

Юрий Шевчук