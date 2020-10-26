ДДТ показала отреставрированный клип «Что такое осень»

«Вообще, в YouTube и на других сервисах этот клип загружали десятки, если не сотни пользователей, а вот на официальном канале ДДТ «Осени» до сих пор не было. Сегодня группа решила восполнить этот пробел, к тому же клип отреставрировали, сохранив при этом всю душевность», - сказал Юрий Шевчук.

Клип снимался в 1991 году в Пушкино в день рождения Вячеслава Бутусова. Юрий Шевчук пригласил его сняться в клипе, выдернув из-за накрытого стола. Кроме того, в клипе снялся Константин Кинчев. Из-за неполадок с профессиональным видеооборудованием съемки пришлось вести на полупрофессиональной аппаратуре.



Кадр из клипа

Режиссер и оператор оригинального видео: Борис Деденёв. Реставрация видео: Артём Онащенко.

Отметим, что реставрация не слишком улучшила общее качество изображения, и клип еще ждет основательной работы над картинкой.