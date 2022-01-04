«ДДТ» выпустил апокалиптический клип о теряющихся людях

Песня «В магазине» вошла в альбом «Творчество в пустоте», релиз которого состоялся осенью 2021 года. Режиссер клипа Тимофей Жалнин воссоздал мир пожилых людей, сталкивающихся с бесконечным ростом цен на продукты и одиночеством, пытающихся с достоинством принимать тяготы, но бессильных перед потерей памяти и ориентацией в пространстве.

Главные роли исполнили Валентина Нейморовец и Сергей Кореньков. В съёмках также приняли участие жители Канонерского острова Санкт-Петербурга.

В России ежегодно пропадает около 180 000 человек. Подавляющее большинство из них – дети и пожилые, а также страдающие деменцией и ментальными нарушениями. Более 20 000 пропавших так и не удается найти.