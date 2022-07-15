На Юрия Шевчука снова возбудили дело

Ранее районный суд отправлял материалы административного дела в полицию Уфы для устранения недостатков.

«Дзержинский районный суд вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении Юрия Шевчука», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.



Юрий Шевчук

Материалы административного дела переданы судье.

Ранее в Советском районном суде Уфы сообщали, что 19 мая материал в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ поступил и был зарегистрирован. Позднее он был передан для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству музыканта. Но суд материалы вернул не принял к производству, а направил для устранения недостатков.







Концерт "ДДТ" прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо всё время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале...»

Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных Сил РФ.

Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.