Серж Танкян выпустил альбом и клип Electric Yerevan

Танкян давно хотел написать музыку к большой эпической картине, и это его первый опыт работы с фильмом российского производства.





"Уже несколько месяцев я работаю над музыкой к эпическому блокбастеру "Легенда о Коловрате". Я мечтал о таком проекте последние несколько лет. Соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы - в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к этому фильму", - сказал Серж Танкян.

