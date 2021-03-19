Серж Танкян выпустил альбом и клип Electric Yerevan

В EP «Elasticity» вошло 5 треков, включая симптоматичный трек Electric Yerevan, на который Серж представил видеоклип режиссера Garin Hovannisian.
Альбом вышел в цифровом виде и на CD, а с 30 апреля появятся виниловые пластинки.
«Песня Electric Yerevan была написана в 2015 году, вдохновленная протестами Электро Еревана в Армении, где люди отреагировали на предложенный правительством рост цен на электроэнергию. Поднятие цен было отменено, и народ победил. У Армении и Арцаха богатая история протестных движений, подталкивающих к большей справедливости и демократии, и несмотря на травматическую ситуацию в Армении и Арцахе сейчас, мы должны гордиться извлеченными уроками, которыми мы можем делиться с другими как универсальным методом», - считает Серж Танкян.
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