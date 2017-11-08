Серж Танкян и IOWA презентовали саундтрек к «Легенде о Коловрате»

«Мы созвонились с Джаником (Файзиевым, продюсером фильма – прим. ред.) и Сержем по скайпу и они мне просто сказали, кто я в этой песне. Джаник сказал: «Ты женщина, которая находится в ситуации, когда она должна отпустить на войну своего любимого человека и ничего ей не остается, как молиться и просить Бога через свечу светить ему на пути, хранить его». Я подумала, что нужно зациклить несколько фраз, спеть их несколько раз, одинаковые, чтобы было подобие припева. У Сержа очень простые слова – это считалочка, которую мы слышим в трейлере. Он постоянно ее повторяет, как мантру. Моя героиня наоборот хочет его сдержать, молится, умоляет его вернуться. Ей ничего не осталось кроме кругов на воде, которые оставил его конь, которого он напоил перед тем, как уходил в ночь. Там такой кусочек маленький и в него нужно было положить текст – суперкороткий, но со своей историей», – рассказывает солистка IOWA.