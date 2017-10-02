IOWA и Серж Танкян записали саундтрек к «Легенде о Коловрате»

Известный американский музыкант, вокалист легендарной группы System of a Down приезжал в Москву в начале июля и подробно рассказывал о своей работе. Сюрпризом стало, что вместе с ним над ключевой композицией будущей картины работала солистка группы IOWA.

Певица рассказывает, что письмо от Танкяна, который предложил ей вместе поработать над «Легендой о Коловрате», пришло совершенно неожиданно. У ее группы был плотный гастрольный график, она хотела выйти «из зоны комфорта», а буквально накануне смотрела клипы Сержа Танкяна и искала в них вдохновение для своих новых работ.

«Это был всплеск, во мне что-то взорвалось, посыпалось, долго кружилось, как конфетти», – рассказала Кино-театр.ру певица о своих ощущениях от письма легенды музыки.

Работа над саундтреком для IOWA была в новинку. Не секрет, что ее музыка часто звучит в российских фильмах, однако для «Легенды о Коловрате» нужно было создать уникальное произведение, подходящее под замыслы съемочной группы.

«Выход из зоны комфорта – это испытание. Мне никогда никто не ставил рамки, я всегда от этого ускользала. А тут мне поставили творческую задачу: «Ты можешь делать все, что хочешь вот в этих отрезках музыкального произведения. И это меня застало врасплох. Но одновременно и понравилось», – эмоционально вспоминает IOWA.

Она признается, что поначалу решила пойти от простого и придумала слова для песни о том, как «душа девушки бьется в клетке, как птица», когда молодой человек идет на войну. Однако в итоге образ ее лирической героини оказался намного глубже.

«Мы созвонились с Джаником (Файзиевым, продюсером фильма – прим. ред.) и Сержем по скайпу и они мне просто сказали, кто я в этой песне. Джаник сказал: «Ты женщина, которая находится в ситуации, когда она должна отпустить на войну своего любимого человека и ничего ей не остается, как молиться и просить Бога через свечу светить ему на пути, хранить его». Я подумала, что нужно зациклить несколько фраз, спеть их несколько раз, одинаковые, чтобы было подобие припева. У Сержа очень простые слова – это считалочка, которую мы слышим в трейлере. Он постоянно ее повторяет, как мантру. Моя героиня наоборот хочет его сдержать, молится, умоляет его вернуться. Ей ничего не осталось кроме кругов на воде, которые оставил его конь, которого он напоил перед тем, как уходил в ночь. Там такой кусочек маленький и в него нужно было положить текст – суперкороткий, но со своей историей», – рассказывает IOWA.

Так певица решила, что предложения должны быть короткими, «фактическими», при этом звуки и музыка напротив должны быть мягкими, спокойными, практически убаюкивающими.

«Я искала круглые звуки, чтобы композиция катилась и фонетически убаюкивала, успокаивала, была без углов. Можно одно и то же сказать по-разному, обрубить, используя острые, рычащие согласные, мы часто это видим в классических произведениях. Например, в опере «Руслан и Людмила» мы как раз видим, как за счет звуков создаются совершенно разные характеры. Я это сейчас изучаю, мне это интересно и я надеюсь, что частично это получилось внедрить сюда», – говорит певица.

Она надеется, что зрители «Легенды о Коловрате» заметят не ее работу отдельно, а всю песню.

«Если заметят меня отдельно от Сержа, значит я сделала что-то не так – слишком ярко, эмоционально, манерно. А если замечают песню, чувствуют ее, значит все получилось», – заключает IOWA.

Оценить ее работу с Сержем Танкяном зрители смогут в конце ноября.