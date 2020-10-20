Юрий Шевчук спел про доктора Лизу

Помимо Юрия Шевчука, в клипе приняли участие актеры фильма Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, а также волонтеры, последователи дела Доктора Лизы и пациенты благотворительных фондов. В клипе использованы документальные кадры с участием самой Елизаветы Глинки.

Режиссер клипа - Иван Соснин. В начале клипа Юрий Шевчук обращается к зрителям с просьбой посмотреть фильм про доктора Лизу.

«Я хоть и не знал лично Доктора Лизу, но всегда поддерживал и восхищался тем, что она делает, - говорит Юрий Шевчук. - Ребята сняли очень хороший фильм в ее память и обратились ко мне с просьбой написать песню. Это непростая задача, такие песни писать сложно — они либо рождаются сразу, либо уже никогда… Я рад что в итоге песня появилась».



Юрий Шевчук

Композиция «Доктор Лиза» войдет в новый альбом «ДДТ», над которым сейчас работают музыканты.

В кинотеатрах фильм «Доктор Лиза» появится 22 октября.