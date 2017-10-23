Brainstorm рассказали о новом альбоме

«Ой, мы очень рады, что нам опять посчастливилось поработать с нашим другом и прекрасным фотографом Антоном Корбейном. Он приехал в Ригу и мы целый день снимали новые фотографии для альбома Brainstorm и не только. Нам показалось, что мы поймали какой-то дух, настоящий дух «Брейнсторма», дух дружбы, веселости… Когда я это говорю, я особенно думаю про одну фотографию, которая возможно будет на обложке, там мы все мчимся на мотоцикле», - рассказал НСН Ренарс Кауперс.



Brainstorm

«Да, прекрасная встреча, встретить Антуана прекрасно всегда. Он приезжает и рассказывает про свои дела. Ты просто с удивлением смотришь и слушаешь, как он снимал только что Killers, как он делал видео для тура U2 , который сейчас происходит, и для Depeche Mode. И ты просто понимаешь, насколько мир тесен», - добавил Каспарс Рога.

Уже в ноябре группа Brainstorm приедет в Россию, чтобы представить зрителям программу под названием «Между берегами». Тур команды стартует 10 ноября в Санкт-Петербурге, в Москве музыканты выступят 23-го ноября.