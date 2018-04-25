Музыканты BrainStorm снялись в российском фильме

Как и предыдущие фильмы режиссера, картина наполнена большим количеством тщательно подобранной музыки. По словам Кирилла Плетнёва, музыка всегда имела основополагающее значение для его режиссерских работ. Кульминационной музыкальной темой картины, по замыслу большого друга режиссера, композитора Артема Михаенкина, должна была стать совершенно новая песня, которой и стала композиция «Мотив» в исполнении латвийской группы BrainStorm. Участники группы специально прилетели в Москву, чтобы сняться в финальной сцене фильма с участием главных героев.

Кирилл Плетнёв, режиссер: «Музыка в этом фильме – одно из действующих лиц, эта некая примиряющая сила, которая сводит героев, которые находятся в конфликте. Почему именно BrainStorm? Да потому, что я очень люблю эту группу. Эта песни – и «На заре», и «Эй, режисcер, остановите пленку», «Ты не один» и другие - для меня это музыка, на которой я вырос и она для меня основополагающая музыка. А я люблю, чтобы в моих фильмах было что-то от меня, что-то основополагающее. И голос Ренарса Кауперса – он очень такой зовущий куда-то. Я не знаю – есть ли в России такой голос? Именно поэтому BrainStorm».

Музыканты BrainStorm: «Нам очень нравится сюжет фильма. Хорошая идея и оригинальное решение, что один человек делает шаг навстречу другому человеку и пытается таким необычным способом сохранить отношения. И происходят эти семь ужинов, и каждый раз разные обстоятельства, разные условия и разная музыка. Спасибо огромное автору за отличнейшую песню. Она в общем получилась в духе BrainStorm, и, в то же время, немного такой взгляд со стороны, что всегда очень интересно. Такой «Duran Duran» в самые лучшие их годы».

Премьера фильма «7 ужинов» запланирована на начало 2019 года. А уже сегодня новый альбом BrainStorm «Wonderful Day» стал доступен подписчикам сети Одноклассники. Официальный релиз пластинки состоится завтра на всех цифровых платформах.