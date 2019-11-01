«Моя Мишель» и Brainstorm выпустили дуэт «Рождество»

С ребятами из Brainstorm меня познакомил Паша Шевчук, это было пару лет назад, тогда же Ренарс сказал, что было бы круто вместе спеть Рождество, но выпустить трек мы смогли только спустя пару лет, хотя пели его на наших концертах вместе, ну вы в курсе. Ренарс самый светлей милый и трогательный человек из всех, кого я знаю. Забавно, когда мне было 15 лет и я жила в Благовещенске, - я была в него влюблена, тогда я и подумать не могла что у нас будет совместная песня! - признается Татьяна Ткачук.
Песня «Рождество» неоднократно исполнялась на разных концертах.
2 ноября в Москве и 7 декабря в Санкт-Петербурге группа «Моя Мишель» даст большие электрические концерты, посвященные десятилетию группы.
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