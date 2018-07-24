BrainStorm показали «Контакты»

Текст для русской версии создал постоянный соавтор BrainStorm – Сергей Тимофеев.

«Мы знаем, что наша аудитория слушает наши песни на трёх языках, поэтому и родилась идея тройного макси-сингла – чтобы каждый выбрал в этом релизе те слова, которые ему ближе из всех трех языковых версий, - говорит Ренарс Кауперс. - Это не просто переводы песен, это разные истории, рассказанные разным языком, разными авторами, но с единой драматургической линией. BrainStorm уже делали подобные релизы с песней «Ветер» и «Выходные», где в трех версиях были совсем разные авторы и месседжи, но мы никогда не объединяли все три версии на трех языках под одной обложкой. В русском тексте Сергею Тимофееву удалось поймать такой своеобразный «нерв» города. Это песня о большом мегаполисе, куда мы стремимся, который манит и в котором важно не потерять себя, и уберечь свои «контакты». При обсуждении с друзьями нового альбома почти все они отмечают, что эта песня у нас здорово получилась. Надо признать, что уже во время записи нас не покидало чувство, что сюда вложено нечто большее, чем в обычное музыкальное произведение. И после выхода альбома музыкальные платформы подтвердили наши ощущения – «Контакты» и ее версии на других языках на данный момент самые запрашиваемые из новых треков. Посмотрим – может, мы имеем дело с новым этапом «золотого песенного фонда» нынешнего времени группы BrainStorm, который будем исполнять с большим удовольствием многие годы на концертах!».

Режиссером клипа «Контакты» стал латвийский режиссер Айвар Чивжелис, и в данном случае перед мастером стояла непростая задача придумать общую визуализацию для всех трех языковых версий песни.

«Это обыкновенная история из жизни каждого из нас, показанная через очень популярную в Прибалтике и «ожившую» в клипе настольную игру «Цирк» – по сюжету девушка приглашает в свою жизнь юношу, - говорит Айвар Чивжелис. - Можно видеть, насколько легко и просто девушка ориентируется в этой игре под названием «жизнь», потому что «Цирк» — это ее среда, в то же время парню приходится намного труднее. В клипе музыканты группы BrainStorm выступают в роли «вершителей судеб» этих двух персонажей, бросая игральные кости, и указывая им тем самым действия на игровом поле и по сути – формируя их жизнь. Но, конечно же, любовь побеждает».

На прошлой неделе BrainStorm отправились в большой тур в поддержку вышедших релизов, и музыканты уже отыграли первый большой концерт дома, собрав в родном городе Елгаве 28 000 зрителей. Далее путь BrainStorm лежит в Валмиеру, Вентспилс, Даугавпилс и Ригу, после чего группа отправляется в Россию, страны СНГ и Австралию. Московская презентация альбома состоится 13 декабря в Crocus City Hall.

Maxi-single «Контакты»:

1. «Контакты»

2. «Nothing Lasts Forever»

3. «Ogles»

4. «Ogles» EDIT

5. «Контакты». Видео-клип.