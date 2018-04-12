BrainStorm снял клип Wonderful Day на МКС

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Группа BrainStorm решила расширить границы своего творчества за пределами действия гравитации, сняв некоторые эпизоды своего нового видео на песню «Wonderful Day» на Международной космической станции.

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский, который был в то время во второй космической экспедиции в своей жизни, выступил в роли видеооператора и главного актера. Все началось со случайной переписки когда Сергей был на орбите, обменивался письмами и тестовыми видеороликами с музыкантами.

«Мы точно помним момент, когда увидели самое первое тестовое видео, снятое Сергеем с текстом нашей песни, - рассказывают музыканты. - Когда вы слышите свою песню вне атмосферы, а слова твоей недавно сочиненной композиции буквально «парят» в пространстве - сердце начинает биться быстрее! За время экспедиции Сергей успел снять только первый куплет песни, и мы придумали продолжение истории, которая была снята в потрясающе красивом театре русской драмы в Таллинне, а также в Москве, где состоялась наша первая встреча на земле. В результате оказалось еще интереснее, чем изначально планировалось».

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