BrainStorm снял клип Wonderful Day на МКС

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский, который был в то время во второй космической экспедиции в своей жизни, выступил в роли видеооператора и главного актера. Все началось со случайной переписки когда Сергей был на орбите, обменивался письмами и тестовыми видеороликами с музыкантами.

«Мы точно помним момент, когда увидели самое первое тестовое видео, снятое Сергеем с текстом нашей песни, - рассказывают музыканты. - Когда вы слышите свою песню вне атмосферы, а слова твоей недавно сочиненной композиции буквально «парят» в пространстве - сердце начинает биться быстрее! За время экспедиции Сергей успел снять только первый куплет песни, и мы придумали продолжение истории, которая была снята в потрясающе красивом театре русской драмы в Таллинне, а также в Москве, где состоялась наша первая встреча на земле. В результате оказалось еще интереснее, чем изначально планировалось».