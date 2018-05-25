BrainStorm выпустили сингл и клип «Когда весна»

К новой песне прилагается черно-белое видео, снятое латвийским режиссером Papa Chi, который ранее уже работал с BrainStorm над одним из самых мощных клипов группы — «Thunder Without Rain».

«Это своеобразный весенний звонок будильника, - говорит Ренарс Кауперс. - По крайней мере, для нас самих. Этакая встряска. Мол, хватит лирики. Вспомните тех ребят, которые основали эту группу. Их жар, энергию и азарт. Эта озорная песня очень напоминает нас самих в те годы, когда в одной школе в маленьком городке Елгава встретились пятеро мальчишек, сумасшедших, полных максимализма, жизнерадостности и грандиозных планов. В этом треке много обаятельной юношеской страсти и абсолютный дух приключений, ощущения, что именно сегодня что-нибудь невероятное случится. Всю эту энергию «через край» отлично поймал в своем кадре фотограф Антон Корбайн, и лучшей обложки сингла и не придумаешь».

Московская презентация альбома «Wonderful Day» состоится 13 декабря в Крокус Сити Холл.