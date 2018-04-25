Brainstorm выпустил Wonderful Day

Тринадцатая по счету пластинка получила название «Wonderful Day» не только в честь одноименного ключевого трека пластинки, но и потому, что, по словам музыкантов, именно эта фраза наиболее точно отражает настроение всего альбома, материал для которого создавался и записывался участниками коллектива в осеннем туре, в сотрудничестве с молодыми шведскими продюсерами – Повелом Олссоном и Дэвидом Ларсоном, сопровождавшими BrainStorm во время данной серии концертов. Будучи отличными музыкантами, шведы принимали самое активное участие в происходящем на сцене, а в переездах между городами вся команда работала над новыми песнями, которые в количестве десяти треков вошли в финальный вариант альбома. Оформление для пластинки уже традиционно создал легендарный голландский фотограф и режиссер, а также давний друг BrainStorm – Антон Корбейн.

«Семь взрослых парней собрались вместе и решили записать альбом о тех мальчишках, которые когда-то много лет назад создали эту группу, которые горели сами и зажигали пламя в других, - говорят музыканты BrainStorm. - Нам явно удалось поймать за хвост нужные мелодии и ритмы, и разжечь в самих себе столь желанный огонь. Уверены, что этот жар почувствуют не только поклонники BrainStorm, но и просто любители хорошей, сделанной от всего сердца музыки. Это была одна их самых комфортных записей альбома на нашей памяти. В итоге получился такой хороший баланс энергии группы, радости и космического томительного ожидания. Этот приятный «мандраж» особенно ощущается, когда мы разучиваем и репетируем новые песни. Огромное спасибо продюсеру Повелу, Дэвиду и Ингарсу (Ингарс Вилюмс – бас-гитарист BrainStorm) – без их участия этот мальчишка не колотил бы по барабанам с таким азартом как делает это сейчас».

Предыдущий альбом BrainStorm «7 Steps Of Fresh Air» был трех-язычным, и этот опыт явно пришелся по душе музыкантам и в «Wonderful Day» вошли четыре песни на русском и пять песен на английском языках, а также одна песня на латышском языке. Накануне релиза пластинки BrainStorm выпустили видео-клип на песню «Wonderful Day», фрагменты к которому были сняты на Международной космической станции космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским. Сейчас BrainStorm готовят к выпуску не менее потрясающую видео-работу, которая увидит свет в конце весны.

Московская презентация альбома состоится 13 декабря на площадке Крокус Сити Холл.