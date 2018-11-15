BrainStorm выпустил live-версию клипа «Wonderful Day»

Первая из них – сингл «Wonderful Day», в который помимо самой песни и уже известного клипа, снятого на Международной космической станции с участием космонавта Роскосмоса Сергея Рязанского, вошла live-видеоверсия, снятая минувшим летом на концерте группы в рижском Межапарке, который посетили более 60 тысяч зрителей.

«Все свои самые приятные летние воспоминания о нашем, пока самом масштабном домашнем концерте, мы как раз постарались отобразить в live-версии песни «Wonderful Day», - говорит Каспарс Рога, барабанщик BrainStorm и режиссёр обеих версий клипа. - Уже буквально через две недели привезём часть этого шоу в Санкт-Петербург и Москву, где пройдут презентации нового альбома».

Столичные презентации альбома «Wonderful Day» пройдут в Санкт-Петербурге - 29-го ноября в клубе А2 Green Concert, в Москве - в Crocus City Hall 13-го декабря.