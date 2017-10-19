Елена Темникова собралась на проект «Дом-2»

Однако пока она будет не ведущей знаменитой телестройки, а начнет помогать всем желающим обрести долгожданную любовь под прицелом десятков видеокамер, пишет Starhit. Как стало известно, бывшая солистка группы SEREBRO будет отбирать молодых девушек и парней по всей стране. Это никак не повредит ее выступлениям, ведь она совместит гастроли и кастинг будущих участников в разных городах.



Елена Темникова

Однако представители Елены Темниковой отказываются как-либо комментировать появившуюся новость. Источник на телеканале ТНТ сообщил, что пока артистку не утвердили окончательно на эту позицию.