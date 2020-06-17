Елена Темникова запустила онлайн-караоке

Певица запустила онлайн-караоке karaoke.temnikova.ru. В его рамках любой пользователь сможет сам спеть треки певицы, а искусственный интеллект оценит его исполнение и выберет приз. Участникам могут достаться не только вещи из официального мерча Елены Темниковой, но и деньги. Что именно выиграет пользователь, также определяет робот.
«Качественный досуг – это же так круто! Особенно когда есть соревновательный момент и можно выиграть крутые призы. Наш суперробот выбирает лучших единолично, я не могу вмешиваться в этот процесс. Даже мне он не всегда даёт 100 баллов! Приходится распеваться перед началом», – рассказала Елена Темникова.
По уверениям Темниковой, призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.
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