Елена Темникова завершила свою кинотрилогию

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Елена Темникова представила видеоклип на песню «Говорила». Этот ролик стал заключительным клипом трилогии с последнего альбома «TEMNIKOVA 4», выпущенного в феврале (смотреть клип).

В нем артистка показала финал отношений, начавшихся в клипе «Бабочки» и продолжившихся в «Нет связи».

- Финал истории, конец отношений. Перед глазами мелькают картинки самых ярких моментов: приятных и болезненных. Вспоминаешь все, что чувствовал на каждом этапе. Но часто нас затягивает зона комфорта, привычка, когда важно отпустить, - говорится в описании видео.

Елена Темникова
Елена Темникова

Режиссером клипа стал Леонид Колосовский. В созданном им сюжете героиня Елены Темниковой выходит из отношений, достав из груди мужчины ключ от запертой двери.

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