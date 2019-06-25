Елена Темникова завершила свою кинотрилогию

В нем артистка показала финал отношений, начавшихся в клипе «Бабочки» и продолжившихся в «Нет связи».
- Финал истории, конец отношений. Перед глазами мелькают картинки самых ярких моментов: приятных и болезненных. Вспоминаешь все, что чувствовал на каждом этапе. Но часто нас затягивает зона комфорта, привычка, когда важно отпустить, - говорится в описании видео.
Режиссером клипа стал Леонид Колосовский. В созданном им сюжете героиня Елены Темниковой выходит из отношений, достав из груди мужчины ключ от запертой двери.
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