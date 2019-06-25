Елена Темникова завершила свою кинотрилогию

В трех видеоработах для певицы известный клипмейкер покажет три этапа, которые переживают любые отношения. По словам режиссера, трилогия Елены Темниковой - это короткометражное кино под музыку. Все три работы сняты в разных жанрах. Первая - moodовая, передаёт ощущения бабочек в животе. Второе видео - технически-сложное в своей реализации, где один кадр незаметно переходит в другой, они “связаны нитками”, показывают непрерывность мыслей.