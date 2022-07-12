Елена Темникова выиграла суд у жвачки

Она требовала взыскать с исполнительницы 3 млн рублей.



Елена Темникова







В августе 2020 года Темникова выпустила трек под названием «Как на фантиках Love is…». Релиз сопровождался рекламой в соцсетях, на обложке сингла были изображены персонажи, похожие на героев из вкладышей жевательной резинки. Также Темникова выпустила футболки в таком же стиле.

Суд назначил экспертизу. В результате выяснилось, что персонажи, изображённые на картинках, были самостоятельным авторским произведением, а не результатом переработки.