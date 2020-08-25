Елена Темникова сняла клип про жвачку, его «немножечко запретили»

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Елена Темникова представила клип на песню «Как на фантиках Love Is», выпущенную пару недель назад (смотреть клип).

Режиссер клипа Алексей Бондарь, он наложил на отдельно снятую и ничего не делающую в кадре Темникову множество ретро-эффектов, вроде качества видеокассеты VHS и размытия, и склеил с чередой отдельно снятых пар. Пары предсказуемо целуются, обнимаются, разворачивают жвачку, которой посвящена песня, жуют ее и лопают на лице.

Сюжета в клипе нет, а певица просто стоит в кадре. Видимо, участвовать в массовых сценах из-за коронавируса она просто побоялась.

Напомним, что жевательная резинка Love Is была самой популярной жвачкой в 90-годы из-за дешевизны и вложенных в нее картинок, которые многие коллекционировали.

Елена Темникова
Елена Темникова

«Наш клип в данной версии немножечко запретили к показу на ТВ в России. Смотрите в соцсетях. Наслаждайтесь безгранично», - попыталась подогреть интерес к клипу Темникова.

Кроме того, она запустила викторину с призами, стикеры и AR-маски песни в инстаграме.

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