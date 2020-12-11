Елена Темникова спела с дочерью «Новогоднюю» песню

Любопытно, что в записи трека использован в последнем куплете голос дочери Елены Темниковой Саши, она же на коде говорит: «С Новым годом!». Обложка трека тоже сделана из рисунка Саши.

«И пусть у вас появится Новогоднее настроение! Сделано с любовью для всех новогодних плейлистов», - говорит Елена Темникова.



Елена Темникова с дочерью Сашей

Любопытно, что настроение у новогодней песни довольно грустное, - Темникова поет про занесенные снегом улицы и темноту с интонациями хоррора, не предвещающими ничего хорошего. Зато впервые за пару лет Темникова пытается петь не только полушепотом, но и дать открытых нот, - слышно, что голос надсажен, звонким быть у него не получается, но для жутковатой атмосферы песни это отличная дополнительная краска.