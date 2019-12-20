Елена Темникова сделала «грустный подарок» на Новый год

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Елена Темникова представила новый сингл «Мое любимое», назвав песню «грустным подарком» (слушать песню).

— Моё любимое из грустных чувств, — анонсировала песню артистка в инстаграме. — Поистине долгожданная теплая зимняя премьера. Песня, которую вы требовали от меня много-много месяцев. Это мой подарок вам на Новый год.

По словам певицы, если бы не тысячи сообщений поклонников во всех соцсетях, этой песни «точно бы не было».

Елена Темникова
Елена Темникова

— Это тот случай, когда именно вы, мои слушатели, добились появления своего трека, — призналась Темникова. — В общем, теперь он 100% ваш! Забирайте, слушайте в своё удовольствие.

Из песни следует, что любимое занятие Темниковой - «скучать по тебе».

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