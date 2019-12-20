Елена Темникова сделала «грустный подарок» на Новый год

— Моё любимое из грустных чувств, — анонсировала песню артистка в инстаграме. — Поистине долгожданная теплая зимняя премьера. Песня, которую вы требовали от меня много-много месяцев. Это мой подарок вам на Новый год.
По словам певицы, если бы не тысячи сообщений поклонников во всех соцсетях, этой песни «точно бы не было».
— Это тот случай, когда именно вы, мои слушатели, добились появления своего трека, — призналась Темникова. — В общем, теперь он 100% ваш! Забирайте, слушайте в своё удовольствие.
Из песни следует, что любимое занятие Темниковой - «скучать по тебе».
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