Елена Темникова спела о любимой жвачке

Песня «Как на фантиках Love Is» – по-настоящему летняя композиция, в которой Елена Темникова снова спела о главном чувстве. В предыдущем треке певица сравнивала себя с Барби, ищущей своего Кена, а на этот раз вспомнила о легендарной жвачке «Love Is…», на фантиках которой написаны шуточные определения любви.

«Мы начали делать эту песню ещё в начале января, и в итоге она получилась настолько крутой, что мы отказались от идеи выпуска макси-сингла. Мы довольны ей на сто процентов из ста. А ведь это третья или даже четвертая версия», – призналась Елена.



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Дата выхода клипа пока не известна, но в инстаграме Темниковой уже появилось mood-видео в духе тинпопа.