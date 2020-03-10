Елена Темникова выпустила видеотрилогию «Звуки»

Лента рассказывает о трех этапах трансформаций, которые переживают отношения. Съемки проходили в Португалии. В роли главного героя снялся Родригу Соареш.
— Шесть съемочных дней, десятки живописных локаций Португалии, три кинематографических жанра и одна история, — говорится в описании ролика.
Премьера «Звуков» была приурочена к Международному женскому дню.
— А слышал ли ты, как звучит любовь? Специально к 8 марта, сразу в четырёх странах, мы представляем мой музыкальный фильм «Звуки», — написала Елена Темникова в инстаграме. — Это фильм-история длиною в жизнь одних отношений с момента их зарождения и до окончания. Короткометражное кино про музыку и чувства.
В фильме использованы песни «Бабочки» (стадия влюбленности), «Нет связи» (разногласия и непонимание), «Говорила» (осмысление расставания).
Комменты